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Украинцам с Донбасса и из Крыма задолжали 11 млрд гривен пенсий

26 мая, 09:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Речь идет о тех гражданах, которые так и не оформили справку внутренне перемещенного лица. Задолженность собираются погасить, но еще нескоро

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) задолжал 11 млрд гривен пенсионерам с временно оккупированных территорий, которые не оформили справку внутренне перемещенного лица. Эту задолженность ПФУ планирует погасить только в 2022-2024 годах. К слову, из полутора миллиона вынужденных переселенцев работоспособным является только каждый четвертый.

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Речь о погашении задолженности идет в проекте постановления Кабинета министров, который вынесен на общественное обсуждение на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

"Реализация проекта акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в сумме 11 млрд грн", – говорится в документе.

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Уточняется, что речь идет только о тех переселенцах, которые являются пенсионерами уже сейчас.

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Согласно расчетам Пенсионного фонда, эти выплаты предлагается начать с 2022 года (6,1 млрд грн) и продолжить в 2023-2024 годах.

Напомним, ранее Пенсионный фонд отчитался о выделении 1,4 млрд гривен на выплату помощи сотрудникам предприятий и малому бизнесу, которые побывали в красных зонах карантина. Такая помощь составляет 8000 гривен.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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