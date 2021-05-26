Украинцам с Донбасса и из Крыма задолжали 11 млрд гривен пенсий

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) задолжал 11 млрд гривен пенсионерам с временно оккупированных территорий, которые не оформили справку внутренне перемещенного лица. Эту задолженность ПФУ планирует погасить только в 2022-2024 годах. К слову, из полутора миллиона вынужденных переселенцев работоспособным является только каждый четвертый.
Речь о погашении задолженности идет в проекте постановления Кабинета министров, который вынесен на общественное обсуждение на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
"Реализация проекта акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в сумме 11 млрд грн", – говорится в документе.
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Уточняется, что речь идет только о тех переселенцах, которые являются пенсионерами уже сейчас.
Согласно расчетам Пенсионного фонда, эти выплаты предлагается начать с 2022 года (6,1 млрд грн) и продолжить в 2023-2024 годах.
Напомним, ранее Пенсионный фонд отчитался о выделении 1,4 млрд гривен на выплату помощи сотрудникам предприятий и малому бизнесу, которые побывали в красных зонах карантина. Такая помощь составляет 8000 гривен.
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