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Украина ждет новый транш финансовой помощи от Евросоюза – все условия выполнены

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Выпускающий редактор Сегодня
23 августа, 11:23
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Как рассказал Валдис Домбровскис, транш могут выполнить уже в ближайшие недели
Украина рассчитывает еще на 2 транша МВФ
Украина рассчитывает еще на 2 транша МВФ / Фото: AFP, Сегодня

Новый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза Украина может получить уже в ближайшие недели, но все еще зависит от решения Международного валютного фонда.

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Об этом рассказал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в эфире телеканала "Украина 24".

"Что касается макрофинансовой помощи, то у меня будет встреча с премьером, а также министром финансов Марченко, и мы все эти вопросы как раз обговорим. В принципе, ситуация такая, что в общем условия макрофинансовой программы Украина выполнила. Сейчас важно, как развивается ситуация с программой Международного валютного фонда, и если есть позитивное развитие с программой МВФ, то можно сказать уже в течение ближайших недель мы сможем выполнить следующий транш макрофинансовой помощи", – сказал Домбровскис.

Вице-президент Европейской комиссии также пообещал поддержку Украине со стороны Евросоюза "как политически, так и финансово".

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) выделил на восстановление глобальной экономики SDR- 650 млрд долларов. Украина входит в число стран-получателей – Киеву выделили 2,7 млрд долларов на борьбу с кризисом. Украинские власти и Нацбанк уже приветствовали решение Фонда.

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SDR распределят между 190 членами МВФ пропорционально их квотам в Фонде. Поскольку Украина имеет квоту в 0,42%, помощь нашей стране составляет около 2,73 млрд долларов. Помощь – безвозмездная, то есть это не кредит, возвращать деньги не нужно.

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