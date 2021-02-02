Украина ждет денег от МВФ: сколько получим в 2021 году

Решение о транше будет приниматься по итогам работы миссии фонда

Украина в 2021 году ожидает получить три транша от Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму 2,2 млрд долларов. Оставшиеся средства по программе stand-by Киев планирует получить уже в 2022 году.

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Об этом рассказал председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в интервью Reuters.

"Работа миссии продолжается... По результатам этой недели станет более понятно, каких договоренностей мы достигаем", – ответил Шевченко на вопрос, можно ли надеяться на получение денег до конца первого квартала.

По его словам украинскому парламенту вероятно необходимо будет принять "некоторые законопроекты" для достижения этого результата. Что это за законопроекты, Шевченко не уточнил.

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Также НБУ обсуждает с МВФ вариант создания в Украине специализированного суда или палаты, где будут рассматривать взаимоотношения между кредиторами и заемщиками, а также между инвесторами и получателями инвестиций.

Как известно, МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша.

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Предоставление Украине следующих траншей пока задерживается. Решение о втором транше будет приниматься по итогам работы миссии МВФ в Украине.

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