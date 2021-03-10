Украина заплатила МВФ больше 200 млн долларов за месяц

В феврале у Киева не было пиковых выплат по долгу перед фондом

Украина за февраль выплатила Международному валютному фонду (МВФ) 213,1 млн долларов в эквиваленте. Эта сумма ушла как на оплату процентов по кредитам, так и на возвращение их тела. Commitment fee в этот период не выплачивалась. А наибольшие платежи в пользу МВФ в 2021 году запланированы на 12 марта и 13 сентября – примерно по 400 млн долларов.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ) агентству Українські новини.

Стоимость заимствований от МВФ для Украины в прошлом году составляла 2,63% годовых (средняя ставка и комиссия). Это значительно ниже стоимости привлечений на внешних рынках, добавили в Нацбанке.

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Например, средневзвешенная ставка заимствований через размещение евробондов (ОВГЗ) составляет 7,2% годовых. Так, если бы вместо привлеченных кредитов по программе Украина привлекла ОВГЗ, то выплаты по ней в прошлом году составили бы не 274 млн долларов, а 763 млн долларов.

Как известно, МВФ 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. Второй транш Киев пока что так и не получил. Почему – смотрите в сюжете:

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