Украина заметно увеличила поставки газа из Европы

С января по ноябрь 2020 года из Европы в Украину поставили 15,6 млрд куб. м газа. Это на 11% больше, чем было за аналогичный период 2019 года. Почти половину объема составил виртуальный реверс. За 11 месяцев поставили газа:

из Словакии -10,2 млрд куб. м (+12%);

из Венгрии – 3,9 млрд куб. м (+10%);

из Польши – 1,6 млрд куб. м (+12%).

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Такие данные обнародовала госкомпания "Оператор ГТС Украины".

При этом объемы поставок заметно снизились в октябре-ноябре, зато вырос реэкспорт газа из Украины в Европу. На один день Украина даже стала нетто-экспортером газа. Такая тенденция сохранится до апреля, отмечают в компании. Она связана с тем, что начался осенне-зимний сезон, и трейдеры, которые закачивали газ с лета, начали отбирать его из украинских ПХГ для поставок на европейские рынки.

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Всего за январь-ноябрь транспортировку газа из ЕС в Украину заказывали 82 трейдера, из них 52 украинских компании и 30 иностранных. А услугами short-haul и "таможенный склад" воспользовались более полусотни компаний, большая часть из которых являются нерезидентами.

Напомним, Украина впервые провела реэкспорт газа в октябре 2020 года. До этого были только транзит и импорт.

Также сообщалось, что нынешний сезон закачки газа в украинские подземные хранилища оказался рекордным: на 20 октября было накоплено в ПХГ 28,3 млрд куб. м газа. Это максимальный объем за последние 10 лет и на 30% больше, чем в прошлом году.

С 1 августа 2020 года цена газа для населения зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Это означает, что стоимость газа в платежках стала меняться каждый месяц. При этом внутри страны заработал открытый рынок газа. Потребители могут самостоятельно выбирать поставщиков голубого топлива, ориентируясь на их тарифы и пакеты услуг.

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