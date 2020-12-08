Украина существенно сократила транзит газа из России в Европу

По итогам 11 месяцев 2020 года транзит газа через Украину составил 50,1 млрд кубометров газа. Это на 38% меньше, чем за январь-ноябрь 2019 года, когда транзит составлял 81,5 млрд кубометров. Главные причины снижение транзита:

запуск газопроводов в обход Украины, по которым российский газ транспортируется в Европу;

уменьшение спроса на газ в ЕС;

значительные запасы газа в европейских подземных хранилищах.

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Такие данные обнародовала госкомпания "Оператор ГТС Украины".

Среднесуточный объем транзита с начала года составил 150 млн куб. м в сутки, а в ноябре вырос до 175 млн куб. м в сутки за счет дозаказов мощностей через аукционы.

Важно и то, что в ноябре трейдеры начали отбирать свои запасы газа с таможенного склада в украинских хранилищах. Таким образом, "Оператор ГТС" дополнительно прокачал в ЕС 153 млн куб. м: 114 млн – в Венгрию, 39 млн – в Польшу.

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"Впервые через Украину были транспортированы значительные объемы газа в ЕС не только на заказ "Газпрома", но и для наших европейских клиентов, которые пользуются услугами short-haul и таможенный склад... Такая активность подтверждает, что мы уверенно движемся к созданию регионального газового хаба в Украине", – заявил директор "Оператора ГТС Сергей Макогон.

Напомним, ранее стало известно, что российский "Газпром" обращался к "Нафтогазу" с вопросом о дополнительных мощностях для транзита газа в Европу.

Действующий транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" предусматривает бронирование российской стороной мощностей на 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м в год. При этом "Газпром" использовал всего 81% мощностей по транзиту газа в Украине, которые забронировал на январь – сентябрь 2020 года.

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