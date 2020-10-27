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Украина заметно сократила госдолг в долларах

27 октября, 11:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Сумма государственной задолженности в гривне при этом немного подросла

В сентябре 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 0,2% в гривне – до 2,346 трлн грн, а в долларовом эквиваленте сократился на 2,7%, до 82,89 млрд долларов. В сентябре Украина погасила крупный объем долга и прошла пик платежей 2020 года. С начала года долларовый госдолг уменьшился на 1,47 млрд.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

Для сравнения: в августе гривневый долг уменьшился на 0,72%, а долларовый – вырос на 0,06%.

В тренде
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В частности, в сентябре:

  • государственный долг Украины составлял 2,07 трлн грн (88,06%) от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 72,99 млрд долл.;
  • государственный внешний долг – 1,19 трлн грн (50,62% от общей суммы), или 41,96 млрд долл.;
  • государственный внутренний долг – 878,25 млрд грн (37,44%), или 31,03 млрд долл.;
  • гарантированный государством долг – 280,12 млрд грн (11,94%) или 9,9 млрд долл.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины планирует сократить государственный долг на 3% в 2021 году. Глава Минфина Сергей Марченко уже признавал, что Украина берет кредиты, чтобы вернуть старые долги. При этом он заверял: новые займы берутся только в тех объемах, которые позволят рассчитаться с кредиторами.

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долги Минфин Украина госдолг внутренний долг внешний долг

Источник: Сегодня

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