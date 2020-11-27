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Украина выполнила все маяки МВФ, но транша пока не будет

27 ноября, 16:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр финансов объяснил, как обстоят дела с переговорами

Украина выполнила все структурные маяки, необходимые для пересмотра программы stand-by Международного валютного фонда (МВФ). Именно по итогам таких пересмотров фонд принимает решения о предоставлении траншей.

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Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью BBC. Однако он отказался давать "какие-либо оптимистичные обещания" по поводу скорого получения денег от МВФ.

Министр считает наиболее вероятным вариант, что второй транш Украина получит уже в 2021 году. Однако, по его мнению, важнее не сам факт предоставления средств, а диалог и сотрудничество с МВФ. Ранее глава Минфина рассчитывал, что транш МВФ поступит в Украину до конца 2020 года.

"Мы выполнили все структурные маяки для первого просмотра. Конечно, сейчас уже есть другие структурные маяки, по которым мы еще в процессе выполнения. Я не могу сказать категорически, что средств не будет. Может оказаться так, что это решение каким-то образом будет найдено. Но я не хочу давать какие-то оптимистичные обещания на этот счет", - сказал Марченко.

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Как известно, от сотрудничества Украины с МВФ зависит кредитование Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ и других международных финансовых организаций.

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Украина получила первый транш по программе МВФ stand-by в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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Украина требования транш stand-by МВФ Сергей Марченко
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