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Украина вопреки национальным интересам готовится покупать ток с Белорусской АЭС, – экс-глава СБУ

16 декабря, 14:12

Инна Бабур Инна Бабур

Наливайченко призвал СБУ немедленно отреагировать на планы НКРЭКУ

НКРЭКУ планирует разрешить поставки в Украину электроэнергии с Белорусской АЭС, что ставит под удар не только отечественных энергетиков, но и международную поддержку Украины. Об этом он сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, пишет "Politeka".

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"Национальный регулятор НКРЭКУ планирует разрешить импорт электрической энергии из России и Беларуси. Трейдеры уже выкупили доступ к межгосударственным сетям и с 1 января в Украине "потечет" электроэнергия с Белорусской АЭС. Это не только преступление против украинских энергетиков и атомщиков, это подрыв национальной безопасности Украины и саботаж нашей интеграции в ЕС", – сообщил Наливайченко на в своем Telegram-канале.

Нардеп подчеркнул, что страны Балтии, а также Польша, которые всегда твердо поддерживали Украину, объявили бойкот белорусской атомной АЭС и призвали союзников по НАТО и ЕС не допустить попадания электричества с этой АЭС в Европу.

"И что в таких условиях делают украинские чиновники? Ради собственного обогащения предают национальные интересы и открывают ворота этому электричеству в Украину! И это при том, что в Украине достаточно собственных мощностей по производству электроэнергии, в том числе атомных электростанций", - подчеркнул Наливайченко.

Наливайченко призвал СБУ немедленно отреагировать на планы НКРЭКУ организовать закупку тока с Белорусской АЭС и не допустить "грабежа украинских энергетиков и ущерба национальным интересам".

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Напомним, Украина закупала электроэнергию в России и Беларуси с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт-час, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.

По данным ВСК, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.

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энергетика электроэнергия Беларусь АЭС импорт НКРЭКУ Валентин Наливайченко
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