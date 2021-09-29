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Украина внесла остров в Карибском море в список офшорных зон

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
29 сентября, 18:11
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства 29 сентября
Кабмин причислил еще один остров к офшорам
Кабмин причислил еще один остров к офшорам / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров добавил в перечень офшорных зон юрисдикцию Синт-Мартен.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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"К украинскому перечню оффшорных зон добавили юрисдикцию Синт-Мартена – острова в Карибском море", – написал Гончаренко.

Синт-Мартен это страна в составе Нидерландов, которая расположена в южной части одноименного острова в Карибском море.

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Оффшор – государство с особыми условиями ведения бизнеса для зарубежных фирм и компаний, среди них — низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчетности и управления. А также, они предоставляют возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса.

Для чего обновляют перечень оффшоров

  • Перечень оффшорных зон обновляется для повышения эффективности государственного финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  • Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определила перечень "юрисдикций с неудовлетворительным уровнем имплементации стандартов прозрачности налогообложения". К нему относятся Содружество Доминики, Ниуэ, Синт-Мартен, Тринидад и Тобаго и Ангилья.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировано шесть законопроектов – президентский и альтернативные – о налоговой амнистии, которая должна положить конец деньгам под матрасом.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, нужно ли декларировать квартиры и машины. Также сообщали, кому придется раскрыть доходы и сдаться налоговой.

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