Украина увеличила внешний долг на миллиард долларов – НБУ

Показатели включают в себя обязательства как государства, так и частного сектора

Украина по итогам второго квартала 2020 года увеличила внешний долг до 122,8 млрд долларов. Как подсчитали в Национальном банке Украины (НБУ), за квартал долг вырос на 2,5 млрд долларов, а с начала 2020 года по 1 июля – уже на 1,1 млрд долларов.

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Речь идет не только о государственном долге, но и об обязательствах частного сектора:

внешний долг государства вырос за квартал на 1,4 млрд, до 52,9 млрд долларов;

вырос за квартал на 1,4 млрд, до 52,9 млрд долларов; внешний долг частного сектора – на 1,1 млрд, до 69,9 млрд долларов.

"Внешние обязательства [государства] выросли за счет получения транша МВФ в размере 2,1 млрд долларов и финансирования от ЕС в 0,6 млрд долларов. В то же время задолженность по ОВГЗ перед нерезидентами уменьшилась на 1,4 млрд долларов", – объяснили в Нацбанке.

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Напомним, по данным Минфина, в июле государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 3,79% в гривне – до 2,355 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 0,04%, до 85,05 млрд долларов.

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Напомним, чтобы справиться с выплатами по госдолгу в 2020 году, Украине необходима помощь Международного валютного фонда (МВФ). Украина и МВФ уже заключили соглашение о новой программе stand-by. Она рассчитана на 18 месяцев, а общий объем составляет около 5 млрд долларов. Средства будут предоставлены четырьмя траншами.

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