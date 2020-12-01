Украина торгует "в минус", а главные партнеры – Китай и Россия

За последний год импорт просел значительно сильнее, чем экспорт

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2020 года сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, с 8,15 млрд до 3,93 млрд долларов. Самым крупным партнером остается Китай. ТОП-5 выглядит так:

Китай: товарооборот – 43,9 млрд долларов, негативное сальдо – 15,6 млрд долларов. РФ: товарооборот – 39,7 млрд долларов, негативное сальдо – 12,97 млрд долларов. Германия: товарооборот – 28,3 млрд долларов, негативное сальдо – 11,86 млрд долларов. Польша: товарооборот – 27,2 млрд долларов, негативное сальдо – 2,6 млрд долларов. Беларусь: товарооборот – 18,5 млрд долларов, негативное сальдо – 8,1 млрд долларов.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

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Экспорт товаров за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 3,51% – до 44,45 млрд долларов, импорт – на 10,77%, до 48,38 млрд долларов.

Напомним, Украина планирует пересмотреть условия в Соглашении об ассоциации с ЕС. Украинская сторона считает, что нынешние условия документа уже не отвечают глубине торговых отношений с Европой. К слову, в декабре 2019 года уже произошло небольшое расширение торговой части соглашения – увеличение квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.

О том, что может предложить Китаю Украина, рассказал в интервью экономический эксперт и инвестор Григорий Зайд.

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