Українська
$ 28,5
34,15
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украина торгует "в минус", а главные партнеры – Китай и Россия

1 декабря, 16:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

За последний год импорт просел значительно сильнее, чем экспорт

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2020 года сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, с 8,15 млрд до 3,93 млрд долларов. Самым крупным партнером остается Китай. ТОП-5 выглядит так:

  1. Китай: товарооборот – 43,9 млрд долларов, негативное сальдо – 15,6 млрд долларов.
  2. РФ: товарооборот – 39,7 млрд долларов, негативное сальдо – 12,97 млрд долларов.
  3. Германия: товарооборот – 28,3 млрд долларов, негативное сальдо – 11,86 млрд долларов.
  4. Польша: товарооборот – 27,2 млрд долларов, негативное сальдо – 2,6 млрд долларов.
  5. Беларусь: товарооборот – 18,5 млрд долларов, негативное сальдо – 8,1 млрд долларов.
Реклама

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Читайте также: Украинский экспорт в кризис спасла Азия, а не ЕС – торгпред

В тренде
Доллар уверенно дорожает, а курс евро побил рекорд с февраля-2018
Реклама

Экспорт товаров за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 3,51% – до 44,45 млрд долларов, импорт – на 10,77%, до 48,38 млрд долларов.

Напомним, Украина планирует пересмотреть условия в Соглашении об ассоциации с ЕС. Украинская сторона считает, что нынешние условия документа уже не отвечают глубине торговых отношений с Европой. К слову, в декабре 2019 года уже произошло небольшое расширение торговой части соглашения – увеличение квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.

О том, что может предложить Китаю Украина, рассказал в интервью экономический эксперт и инвестор Григорий Зайд.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия торговля экспорт Китай импорт сальдо внешняя торговля товарооборот

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросов
Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросовФинансы
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПовБизнес
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 году
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 годуФинансы
Украинцев старше 65, 75 и 80 лет ждет повышение пенсий
Украинцев старше 65, 75 и 80 лет ждет повышение пенсийЭкономика
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?Финансы
Страсти по
Страсти по "Антонову": за предприятие сцепились "Укроборонпром" и новое министерствоЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять