Украина торгует товарами в убыток: что покупали и продавали в 2020-м

Товарооборот заметно просел, но импорт пострадал больше, чем экспорт

Украина за коронакризисный 2020 год сократила внешний товарооборот на 7 млрд долларов, до 103,4 млрд долларов. При этом в страну ввезли товаров на 54,2 млрд долларов (-10,3%), а экспортировали з Украины товаров на 49,2 млрд долларов (-1,7%). То есть отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд долларов.

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Такие данные обнародовала Государственная таможенная служба Украины.

ТОП-3 товара, которые продавала Украина:

зерновые – на 9,4 млрд долларов;

черные металлы – 7,7 млрд долларов;

жиры и масла животного или растительного происхождения – 5,8 млрд долларов.

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ТОП-3 товара, которые покупала Украина:

минеральные топлива, нефть и продукты ее перегонки – на 8 млрд долларов;

реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства – 6,1 млрд долларов;

средства наземного транспорта – 5,5 млрд долларов.

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Страны, из которых в Украину ввозили больше всего товаров:

Китай – на 8,3 млрд долларов;

Германия – 5,1 млрд долларов;

Россия – 4,6 млрд долларов.

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Экспортировали из Украины больше всего в такие страны:

Китай – на 7,1 млрд долларов;

Польша – 3,3 млрд долларов;

Россия – 2,7 млрд долларов.

Напомним, Китай становится для Украины стратегическим торговым партнером №1. О том, что может предложить Китаю Украина, рассказал в интервью экономический эксперт и инвестор Григорий Зайд.

При этом Украина собирается пересмотреть условия в Соглашении об ассоциации с ЕС, чтобы активизировать торговлю с западными партнерами. К слову, в декабре 2019 года уже произошло небольшое расширение торговой части соглашения – были увеличены квоты на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.

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