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Украина теряет экспорт сахара: кому продаем и зачем покупаем

11 марта, 11:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Производство сахара резко сократилось, но потребление тоже падает

Украина по итогам 2020 года сократила экспорт сахара на 36%, до 151 тыс. тонн. А в первые два месяца 2021 года украинский экспорт сахара практически отсутствует.

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К такой ситуации привел рост цен на сахар. В итоге продажа этого продукта на внутреннем рынке стала более интересной для производителей, свидетельствуют данные аналитиков УКАБ.

ТОП-5 стран-покупателей сахара из Украины:

  1. Турция – 25,8 тыс. тонн, 17% экспортной выручки.
  2. Узбекистан – 17,3 тыс. тонн, 11%.
  3. Таджикистан – 11,5 тыс. тонн, 8%.
  4. Палестина – 10 тыс. тонн, 7%.
  5. Армения – 9,8 тыс. тонн, 6%.

Украина тоже покупает сахар за границей

Что касается импорта сахара, то в последние годы Украина закупала минимальное количество этого продукта – 1-2 тыс. тонн.

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Но во избежание дефицита на внутреннем рынке и ради стабилизации цен Минэкономики уже рассматривает вариант введения квоты на импорт тростникового сахара на уровне 260 тыс. тонн в 2021 году. Заявки на распределение этой квоты уже принимаются.

Производство сахара в минусе

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В 2020 году в Украине произведено 982 тыс. тонн сахара. Это на 34% ниже аналогичного показателя прошлого года и в 2 раза меньше объемов производства пятилетней давности.

Причинами такого сокращения послужили:

Впрочем, мировые цены на сахар вернулись к росту, и это дает надежду на восстановление объемов производства в Украине.

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А что с потреблением?

Согласно мировой тенденции, особенно характерной для развитых стран, в Украине также снижается потребление сахара. За последние 5 лет уровень потребления сахара на 1 человека сократился на 19% – до 28,8 кг в год.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, можно ли взять под контроль тягу к сладостям.

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