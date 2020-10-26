Украина столкнулась с дефицитом хороших яблок – эксперт

В Украине продолжается дефицит качественных яблок. Фрукты пострадали из-за сложных погодных условий в конце весны-начале лета. В итоге лишь 17% урожая в текущем сезоне будет качественным. Производство яблок в целом в сезоне 2020/21 гг продолжит сокращаться и составит не более 1200 тыс. тонн. Это значительно ниже рекордного урожая сезона 2018/19 гг., когда украинские садоводы собрали практически 1500 тыс. тонн.

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Об этом рассказал руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев, передает EastFruit.

"И если к заморозкам в начале и середине весны украинские садоводы были в принципе готовы, то к минусовым температурам в конце мая, естественно, нет. Кроме того, на протяжении летних месяцев в Украине наблюдалось минимальное количество осадков, что также не способствует хорошему урожаю яблока. Исходя из этого, второй год подряд на украинском рынке наблюдается дефицит качественного яблока", – рассказал Хорев.

Напомним, летом яблоки в Украине били рекорды дороговизны. Сбор урожая в этом году начался с задержкой на 7-10 дней по сравнению с 2019 годом. А если сравнивать с 2018-м, то первые яблоки опоздали почти на месяц.

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Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как погода натворила бед с украинским урожаем.

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А о том, что будет с ценами на продукты в Украине, узнавайте из нашего сюжета:

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