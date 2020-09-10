Украина стала главным поставщиком подсолнечного масла в мире

Несмотря на то, что Украина стала продавать меньше зерна за границу, страна стала мировым лидером по экспорту подсолнечного масла. Такие данные по итогам 2019-2020 маркетингового года (МГ, сентябрь 2019 – август 2020) привели в профильной ассоциации "Укролияпром".

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Так, доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла составила 54,9%. Для сравнения, доля России на этом рынке по итогам сезона составила 26,2%, Аргентины – 6,2%, Евросоюза – 5,1%, Турции – 3,3%.

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В целом Украина за прошедший МГ увеличила экспорт основных видов растительных масел на 5,28 млрд долларов, что на 16,9% больше, чем в предыдущем сезоне. При этом экспорт подсолнечного масла достиг рекордной отметки в 6,68 млн тонн (на 10,2% больше, чем годом ранее) на сумму 4,9 млрд долларов, что на 17% больше.

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В 2019 году Украина экспортировала семена масличных на 2,5 млрд долларов, а подсолнечного масла – на 4,3 млрд долларов. Крупнейшим импортером семян в прошлом году стала Германия (19% всех поставок), а растительного масла – Индия (30%).

Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, что и у кого покупает Украина и куда утекают деньги страны.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как американцы покупают подсолнечное масло по цене шесть долларов за литр:

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