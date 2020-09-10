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Украина стала главным поставщиком подсолнечного масла в мире

10 сентября, 13:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Второе место на глобальном рынке со значительным отрывом занимает Россия

Несмотря на то, что Украина стала продавать меньше зерна за границу, страна стала мировым лидером по экспорту подсолнечного масла. Такие данные по итогам 2019-2020 маркетингового года (МГ, сентябрь 2019 – август 2020) привели в профильной ассоциации "Укролияпром".

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Так, доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла составила 54,9%. Для сравнения, доля России на этом рынке по итогам сезона составила 26,2%, Аргентины – 6,2%, Евросоюза – 5,1%, Турции – 3,3%.

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В целом Украина за прошедший МГ увеличила экспорт основных видов растительных масел на 5,28 млрд долларов, что на 16,9% больше, чем в предыдущем сезоне. При этом экспорт подсолнечного масла достиг рекордной отметки в 6,68 млн тонн (на 10,2% больше, чем годом ранее) на сумму 4,9 млрд долларов, что на 17% больше.

В тренде
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В 2019 году Украина экспортировала семена масличных на 2,5 млрд долларов, а подсолнечного масла – на 4,3 млрд долларов. Крупнейшим импортером семян в прошлом году стала Германия (19% всех поставок), а растительного масла – Индия (30%).

Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, что и у кого покупает Украина и куда утекают деньги страны.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как американцы покупают подсолнечное масло по цене шесть долларов за литр:

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экспорт Украина подсолнечное масло АПК внешняя торговля
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