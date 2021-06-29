Украина способна заработать на транзите газа и без "Газпрома" – "Нафтогаз"

"Нафтогаз" ищет новых клиентов для ГТС / Фото: AFP, vitrenkolibrary.com

Россия не должна быть единственным клиентом украинской газотранспортной системы (ГТС), так как в 2025 году закончится действие контракта с "Газпромом". В связи с этим "Нафтогаз Украины" планирует привлечь новых пользователей услуг по транспортировке топлива. Ими могут стать компании из стран Центральной Азии, частные компании, занимающиеся добычей газа в России, а также европейские покупатели газа. Последние, кстати, уже начали пользоваться услугами нашей ГТС.

Реклама

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире телеканала "Украина 24".

"Национальная задача – сделать так, чтобы не только "Газпром" был пользователем услуг украинской ГТС по транзиту. Именно это позволит нам сохранить и доходы от транзита начиная с 2025 года и физические объемы транспортировки, которые уменьшают вероятность полномасштабной войны и делают Украину более важным партнером для Европы", – сказал он.

Читайте также: Украина начала масштабное обновление ГТС. Мы побывали на флагманском объекте реконструкции

Кроме того, он считает, что предложения простого продолжения транзитного контракта с "Газпромом" в качестве "компенсации" за запуск "Северного потока – 2" крайне опасны для Украины.

Реклама

"Риск в чем? Если "Газпром" построит "Северный поток – 2" и ему больше не потребуется украинский транзит, а у нас есть контракт с принципом "качай или плати" – возникает вопрос, а не пойдет "Газпром" в арбитраж, так же, как мы пошли в арбитраж по контракту на покупку газа? Чтобы доказать, что это положение будет кабальным и поэтому не должно быть применяться" – сказал Витренко.

Напомним, благодаря европейским клиентам ГТС, в прошлом году Украина на день стала нетто-экспортером газа. Это свидетельствует, что у Украины есть все шансы стать газовым хабом, считают чиновники.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что если "Северный поток – 2" будет завершен, Украина будет терять около 3 млрд долларов в год:

Сайт "Сегодня" разобрался, сколько доходов на самом деле приносит транзит газа по ГТС Украины.