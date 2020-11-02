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Украина сократила транзит газа почти на 40%

2 ноября, 14:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Оператор ГТС" сравнил показатели 2020 и 2019 годов

Транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-октябре 2020 года сократился на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 45 млрд кубометров. К концу года ожидается 55-56 млрд куб. м.

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Об этом сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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При этом, по данным компании, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах с 24 по 31 октября сократились на 0,3% – до 28,3 млрд кубометров. По состоянию на 31 октября запасы газа в ПХГ были на 30% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (21,7 млрд куб. м).

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Напомним, ранее стало известно, что российский "Газпром" обращался к "Нафтогазу" с вопросом о дополнительных мощностях для транзита газа в Европу.

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Действующий транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" предусматривает бронирование российской стороной мощностей на 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м в год. При этом "Газпром" использовал всего 81% мощностей по транзиту газа в Украине, которые забронировал на январь – сентябрь 2020 года.

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газ ГТС транзит газа Сергей Макогон Оператор ГТС

Источник: Сегодня

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