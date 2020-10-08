Українська
$ 28,32
33,33
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украина сократила торговую "дыру": какие товары продаем и покупаем

8 октября, 15:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Главным торговым партнером страны остается Китай

Товарооборот Украины за первые девять месяцев 2020 года составил 73,15 млрд долларов. Это на 8,9% меньше, чем за тот же период 2019 года. Ситуация с дефицитом в торговле товарами при этом стала значительно лучше – он уменьшился вдвое, до 2,9 млрд долларов:

  • импорт товаров в Украину составил 38 млрд долларов (-11,8% по сравнению с прошлым годом);
  • экспорт товаров из Украины – 35,1 млрд долларов (-5,6%).
Реклама

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

ТОП-3 товаров, которые экспортировали из Украины:

  1. Зерновые – на 6,8 млрд долларов.
  2. Черные металлы – на 5,8 млрд долларов.
  3. Подсолнечное масло – на 4 млрд долларов.
Реклама

ТОП-3 товаров, которые импортировали в Украину:

  1. Минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки – 5,7 млрд долларов.
  2. Машины, оборудование и механические устройства – 4,3 млрд долларов.
  3. Средства наземного транспорта – 3,8 млрд долларов.

Читайте также: Украина отменяет пошлины на вино из Европы

В тренде
Мошенники устанавливают вирусы через QR-коды: как защитить свой смартфон от взлома (видео)

ТОП-3 страны, из которых ввозили товары в Украину:

  1. Китай – 5,8 млрд долларов.
  2. Германия – 3,7 млрд долларов.
  3. Россия – 3,4 млрд долларов.

ТОП-3 страны, в которые Украина отправляла свои товары:

  1. Китай – 4,8 млрд долларов.
  2. Польша – 2,3 млрд долларов;
  3. Россия – 2 млрд долларов.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" уже разбирался, что и у кого покупает Украина и куда утекают деньги страны. Также мы рассказывали, как импортная картошка на прилавках магазинов вытесняет украинскую:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

товары экспорт импорт Украина внешняя торговля товарооборот

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Слуга народа" знает, как решить проблемы энергорынка без поднятия тарифов, – БуймистерЭкономика
В Украине больше нельзя расплачиваться старыми деньгами: что нужно знать
В Украине больше нельзя расплачиваться старыми деньгами: что нужно знатьФинансы
Саакашвили поддержал идею фракции
Саакашвили поддержал идею фракции "Слуга народа" о погашении долгов на энергорынкеЭкономика
Цифра дня.
Цифра дня. "Коронакризисный" прогноз для Украины резко ухудшилсяЭкономика
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами Порошенко
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами ПорошенкоЭкономика
Если тарифы на передачу электроэнергии вырастут, шахты начнут закрываться – нардеп
Если тарифы на передачу электроэнергии вырастут, шахты начнут закрываться – нардепЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять