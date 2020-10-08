Украина сократила торговую "дыру": какие товары продаем и покупаем

Товарооборот Украины за первые девять месяцев 2020 года составил 73,15 млрд долларов. Это на 8,9% меньше, чем за тот же период 2019 года. Ситуация с дефицитом в торговле товарами при этом стала значительно лучше – он уменьшился вдвое, до 2,9 млрд долларов:

импорт товаров в Украину составил 38 млрд долларов (-11,8% по сравнению с прошлым годом);

товаров в Украину составил 38 млрд долларов (-11,8% по сравнению с прошлым годом); экспорт товаров из Украины – 35,1 млрд долларов (-5,6%).

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Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

ТОП-3 товаров, которые экспортировали из Украины:

Зерновые – на 6,8 млрд долларов. Черные металлы – на 5,8 млрд долларов. Подсолнечное масло – на 4 млрд долларов.

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ТОП-3 товаров, которые импортировали в Украину:

Минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки – 5,7 млрд долларов. Машины, оборудование и механические устройства – 4,3 млрд долларов. Средства наземного транспорта – 3,8 млрд долларов.

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ТОП-3 страны, из которых ввозили товары в Украину:

Китай – 5,8 млрд долларов. Германия – 3,7 млрд долларов. Россия – 3,4 млрд долларов.

ТОП-3 страны, в которые Украина отправляла свои товары:

Китай – 4,8 млрд долларов. Польша – 2,3 млрд долларов; Россия – 2 млрд долларов.

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Ранее сайт "Сегодня" уже разбирался, что и у кого покупает Украина и куда утекают деньги страны. Также мы рассказывали, как импортная картошка на прилавках магазинов вытесняет украинскую:

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