Украина сократила торговую "дыру": какие товары продаем и покупаем

Товарооборот Украины за первые девять месяцев 2020 года составил 73,15 млрд долларов. Это на 8,9% меньше, чем за тот же период 2019 года. Ситуация с дефицитом в торговле товарами при этом стала значительно лучше – он уменьшился вдвое, до 2,9 млрд долларов:
- импорт товаров в Украину составил 38 млрд долларов (-11,8% по сравнению с прошлым годом);
- экспорт товаров из Украины – 35,1 млрд долларов (-5,6%).
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.
ТОП-3 товаров, которые экспортировали из Украины:
- Зерновые – на 6,8 млрд долларов.
- Черные металлы – на 5,8 млрд долларов.
- Подсолнечное масло – на 4 млрд долларов.
ТОП-3 товаров, которые импортировали в Украину:
- Минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки – 5,7 млрд долларов.
- Машины, оборудование и механические устройства – 4,3 млрд долларов.
- Средства наземного транспорта – 3,8 млрд долларов.
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ТОП-3 страны, из которых ввозили товары в Украину:
- Китай – 5,8 млрд долларов.
- Германия – 3,7 млрд долларов.
- Россия – 3,4 млрд долларов.
ТОП-3 страны, в которые Украина отправляла свои товары:
- Китай – 4,8 млрд долларов.
- Польша – 2,3 млрд долларов;
- Россия – 2 млрд долларов.
Ранее сайт "Сегодня" уже разбирался, что и у кого покупает Украина и куда утекают деньги страны. Также мы рассказывали, как импортная картошка на прилавках магазинов вытесняет украинскую:
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