Украина снова перевыполнила бюджет: что принесло деньги

Бюджет Украины в октябре 2020 года получил 65,1 млрд гривен – бюджетная роспись месяца перевыполнена на 14,8%, или 8,4 млрд гривен. В сентябре-2020 перевыполнение бюджета составляло 15,8%.
Основными платежами, за счет которых бюджет в октябре перевыполнили, стали:
- налог на добавленную стоимость – 5,8 млрд гривен;
- налог на доходы физических лиц и военный сбор – 1,5 млрд гривен;
- акцизный налог с табачных изделий – 1,2 млрд гривен;
- рентная плата за пользование недрами – 0,9 млрд гривен.
Такие оперативные данные обнародовало Министерство финансов Украины.
По итогам января-октября госбюджет выполнен на 99,8%. При этом показатель улучшается – в январе-апреле исполнение составляло 86,1%.
К слову, расходы госбюджета с начала года оказались ниже, чем ожидалось – 89,9% от росписи этого периода. В Минфине уверяют, что при этом полностью профинансировали социалку, оборону, обслуживание долга, субвенции и дотации местным бюджетам. Минфин рассчитывает, что по итогам года госбюджет будет выполнен на 100%.
Напомним, после начала коронакризиса в Украине изменили госбюджет-2020, предусмотрев создание фонда борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд гривен и увеличив расчетный дефицит сметы.
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