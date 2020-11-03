Украина снова перевыполнила бюджет: что принесло деньги

Бюджет Украины в октябре 2020 года получил 65,1 млрд гривен – бюджетная роспись месяца перевыполнена на 14,8%, или 8,4 млрд гривен. В сентябре-2020 перевыполнение бюджета составляло 15,8%.

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Основными платежами, за счет которых бюджет в октябре перевыполнили, стали:

налог на добавленную стоимость – 5,8 млрд гривен;

налог на доходы физических лиц и военный сбор – 1,5 млрд гривен;

акцизный налог с табачных изделий – 1,2 млрд гривен;

рентная плата за пользование недрами – 0,9 млрд гривен.

Такие оперативные данные обнародовало Министерство финансов Украины.

По итогам января-октября госбюджет выполнен на 99,8%. При этом показатель улучшается – в январе-апреле исполнение составляло 86,1%.

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К слову, расходы госбюджета с начала года оказались ниже, чем ожидалось – 89,9% от росписи этого периода. В Минфине уверяют, что при этом полностью профинансировали социалку, оборону, обслуживание долга, субвенции и дотации местным бюджетам. Минфин рассчитывает, что по итогам года госбюджет будет выполнен на 100%.

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Напомним, после начала коронакризиса в Украине изменили госбюджет-2020, предусмотрев создание фонда борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд гривен и увеличив расчетный дефицит сметы.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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