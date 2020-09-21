Украина сможет сэкономить 100 млрд гривен на субсидиях и других соцвыплатах – Минцифры

Единый реестр получателей социальных выплат позволит сэкономить 100 млрд гривен из государственного бюджета за счет точной и тщательной верификации получателей льгот. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, сейчас много средств тратится на соцвыплаты украинцам, которые на самом деле не нуждаются в помощи государства.

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"Мы будем создавать единый социальный реестр, где будут находиться все люди, которые получают социальные выплаты... Я надеюсь, что через несколько лет мы сможем сэкономить около 100 млрд гривен. <...> Наша задача, как государства, чтобы люди, которые реально нуждаются в социальных выплатах – для них они росли, а те люди, у которых яхты, "бентли", или они живут за границей – они не получали социальные выплаты", – цитирует Федорова "РБК-Украина".

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Эту стратегию поддерживает и Министерство социальной политики. Там тоже уверены в необходимости создать реестр, в который внесут всех получателей пособий, субсидий и других соцвыплат.

"Нам нужна единая информационная система, которая позволила бы в режиме онлайн видеть все деловые процессы в социальной сфере, управлять ими, оперативно реагировать на нештатные ситуации и предотвращать нарушения... Я надеюсь, что эта система будет внедрена за два года", – сказала министр соцполитики Марина Лазебная, передает УНИАН.

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Напомним, уже с 1 января 2021 года в Украине вводят предварительную проверку данных при назначении субсидий. Минфин уже построил информационно-аналитическую платформу верификации госвыплат, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.

А, как сообщал министр финансов Сергей Марченко, в проекте госбюджета-2021 на льготы и жилищные субсидии предусмотрено 104 млрд гривен. В целом, по его словам, социальные расходы потребуют 323 млрд гривен.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "Новые правила начисления соцпомощи: кому станет сложнее получить, а кому вообще не заплатят".

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