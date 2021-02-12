Украина резко сократила экспорт яиц: кто лакомится нашим омлетом?

На фоне разговоров о подорожании продуктов Украина резко сократила экспорт яиц – на 68% в натуральном выражении и более чем вдвое в денежном.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

По итогам января 2021 года за границу продали 3,68 тыс. тонн яиц на 4,18 млн долларов. Для сравнения: в первый месяц прошлого года экспорт яиц принес Украине 10,48 млн долларов.

Основными покупателями в январе-2021 украинских яиц стали:

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ОАЭ (1,45 млн долларов, или 34,7% всего импорта);

Латвия (1,11млн долларов, или 26,7%);

Саудовская Аравия (643,5 тыс. долларов, или 15,4%).

Напомним, Ассоциация животноводов Украины обнародовала прогноз, согласно которому десяток яиц скоро может подскочить в цене до 40 гривен. Главная проблема – сокращение поголовья птицы, ведь содержать ее стало очень дорого. Так что омлеты и яичница могут стать деликатесом.

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Также сообщалось, что в конце декабря-2020 себестоимость производства яиц составляла 22 гривни за десяток, а в магазинах за них просили от 30 гривен.

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