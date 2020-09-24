Украина потеряла шанс получить два транша МВФ – замглавы НБУ

Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

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"То, на что сейчас мы можем ориентироваться и пытаться сделать, – это до конца года получить транш МВФ. Скорее всего, как и в 2018 году, он будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре" – сказал Сологуб в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, НБУ предлагал правительству формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/доллар. Также он выразил сомнения в возможности финансирования дефицита госбюджета на уровне 6% ВВП.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль не видит проблем с заложенным в бюджет-2021 дефицитом. Кроме того, глава правительства уверен, что государство сможет найти средства даже на повышение соцстандартов.

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Напомним, Украина получила первый транш по программе МВФ stand-by в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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В Верховной Раде при этом ожидают, что Украина может получить второй транш от Международного валютного фонда в декабре. Ранее ожидалось, что Киев получит деньги в сентябре, но 10 сентября в МВФ не смогли назвать дату работы технической миссии в Украине. Именно после визитов таких миссий принимаются решения о траншах.

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