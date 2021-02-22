Украина получит транш МВФ, но есть разногласия – Зеленский

Международный валютный фонд (МВФ) не закрывал программу сотрудничества с Украиной, и Киев получит деньги по ней до конца этого года. Речь идет еще о двух траншах, каждый по 700 млн долларов, в дополнение к уже полученным 2,1 млрд долларов в 2020 году. При этом по некоторым вопросам у Киева и МВФ, действительно, есть разногласия.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".

"Мы рассчитываем на эти деньги. Вопрос "а если нет?" даже не стоит", – сказал президент.

Он уточнил, что работавшая в Украине миссия МВФ пока что не рекомендовала пересмотр программы из-за того, что Киев не выполнил ряд обязательств. В частности, это принятие законов о Высшем совете правосудия, земельной реформе и банковском рынке.

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При этом Украина не соглашается с рядом требований Фонда. Например, Зеленский признал, что есть противоречия касательно правок в законе о Высшем совете правосудия и вопросов работы Конституционного суда.

"Я считаю, что у нас нормальные отношения с МВФ... Но мы также строим независимую Украину. И с некоторыми вещами, которых хотят от нас те или иные западные партнеры, мы не соглашаемся", – заявил Зеленский.

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Подробнее о ситуации с МВФ и о том, чем грозит Украине задержка с траншами, читайте на сайте "Сегодня" – Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями.

Видео: Сегодня

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