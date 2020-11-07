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Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на экономику оккупированного Донбасса

7 ноября, 10:32

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Эту новость сообщил Владимир Зеленский

Всемирный банк выделит для Украины 100 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях Донбасса.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Twitter.

"Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", – говорится в сообщении.

Также президент поблагодарил представителей Всемирного банка за поддержку Украины и отметил, что сделает все, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности.

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Ранее мы писали, что Украина все еще не получилаот Всемирного банка одобренные еще в июне 350 млн долларов в качестве займа на поддержку экономики и борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

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Также напомним, что директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джерри Райс анонсировал предоставление Украине второго транша в рамках новой программы финансирования stand-by уже осенью.

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деньги экономика Донбасс Всемирный банк Владимир Зеленский
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