Украина получит очередной транш МВФ до конца 2020-го или в начале 2021 года

Украина получит очередной транш Международного валютного фонда до конца текущего или в начале следующего года.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

"Действительно, два транша уже не получим. Это точно. Сейчас речь идет о получении транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому привязана макрофинансовая помощь ЕС, которая составляет 600 млн евро", – сказал он.

Даты визита миссии МВФ в Украину будут известны после решения ряда вопросов, которые в первую очередь беспокоят фонд. Речь идет о трех блоках вопросов:

решения Конституционного суда и антикоррупционная деятельность в Украине;

и антикоррупционная деятельность в Украине; проект бюджета Украины на 2021 год;

работа Национального банка.

Именно от итогов работы миссий зависят решения дирекции МВФ о предоставлении или не предоставлении траншей.

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Ранее министр финансов Сергей Марченко предположил, что Украина может получить средства от МВФ еще до конца этого года. Ведь выполнены уже четыре из 10 десяти условий, необходимых для выделения транша. А еще два находятся на стадии завершения.

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Напомним, Украина получила первый транш по программе МВФ stand-by в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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