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Украина получит 50 млн евро на вакцинацию от COVID-19

21 мая, 11:40

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Деньги также выделит Всемирный банк, а 40% вакцинации в стране профинансируют за счет государственного бюджета

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украина получит 50 млн евро на проведение вакцинации от коронавируса. Средства предоставит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Есть соглашение со Всемирным банкомна 90 млн долларов, часть из которых будет использована на закупку вакцин. Еще 50 млн евро получим от Европейского инвестиционного банка на вакцинацию", - сказал премьер-министр.

Он напомнил, что 40% процесса должно быть профинансировано за средства госбюджета. Из него уже выделили 10 млрд гривен.

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Фото: коллаж "Сегодня" / REUTERS / Pixabay / Pexels

Напомним, ранее Минздрав договорился о поставках 20 млн доз вакцины Pfizer в Украину. А всего в этом году Украина должна получить 42 миллиона доз препарата от коронавируса различных производителей.

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А новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко уже дал громкое обещание до конца лета полностью вакцинировать 5 млн украинцев. Пока за три месяца удалось вакцинировать лишь миллион украинцев. Такие медленные темпы вакцинации и стали главной причиной увольнения Максима Степанова с поста главы Минздрава.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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