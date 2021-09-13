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Украина взяла два кредита на 411 млн долларов. На что потратят деньги

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
13 сентября, 19:56
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Деньги пойдут на развитие высшего образования в Украине и на повышение устойчивости украинской энергосистемы
Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму 411 миллионов долларов. Коллаж: "Сегодня"
Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму 411 миллионов долларов. Коллаж: "Сегодня"

Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 13 сентября заключили два соглашения на общую сумму в 411 миллион долларов. Деньги направят на развития высшего образования в стране и повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.

Об этом сообщили в Кабмине.

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На церемонии присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (на фото справа) и вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде (на фото слева)
На церемонии присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (на фото справа) и вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде (на фото слева) / Фото: Кабинет министров Украины

Речь идет о следующих соглашениях:

  • договор гарантии (Украина – Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЗАО "Укргидроэнерго") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, действующий от имени Фонда чистых технологий. Заложено 211 млн долларов;
  • соглашение о займе (Проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития. Заложено 200 млн долларов.

Кабмин выделяет 1 млрд грн на ремонт школ

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины выделяет 1 миллиард гривен на ремонт школ и обновление материально-технической базы школьных столовых.

"Правительство одобрило распределение 1 миллиарда гривен субвенции местным бюджетам на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов", – написал премьер-министр.

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Он отметил, что программой предусмотрен капитальный ремонт школ, а также обновление материально-технической базы столовых учебных заведений.

"Сейчас в сотрудничестве с облгосадминистрациями и народными депутатами согласовано более 500 проектов, призванных улучшить условия для надлежащего образовательного процесса. Регионы получат средства на развитие безбарьерного пространства и организацию и обеспечения здорового питания в учебных заведениях", – подытожил Шмыгаль.

Правительство одобрило распределение 1 миллиарда гривен на ремонт школ
Правительство одобрило распределение 1 миллиарда гривен на ремонт школ

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