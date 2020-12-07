Украина побила абсолютный рекорд по экспорту меда

По итогам 11 месяцев 2020 году Украина установила абсолютный рекорд по экспорту меда. За границу продали 69,84 тыс. тонн на 117,5 млн долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году – 67,8 тыс. тонн на 133,9 млн долларов.

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Об этом сообщила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.

Для сравнения: за весь 2019 год Украина экспортировала 49,74 тыс. тонн меда, за 2018-й – 41,74 тыс. тонн.

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По словам эксперта, высокий спрос на украинский мед наблюдается со стороны стран Европейского Союза. В ТОП-5 покупателей входят:

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Польша с долей 25%; Германия – 20%; Бельгия – 11%.

Одна из причин такой ситуации – неурожай меда в ЕС. По предварительным оценкам, он снизился на 40% из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что самый дорогой мед в мире продали за 2000 евро за килограмм. А о том, какой самый вкусный, новостям "Сегодня" рассказал коллекционер меда и вице-президент союза пасечников Украины Денис Солдатов:

Сюжет Анны Бровко и Игоря Лукашова Видео: Сегодня

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