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Украина побила абсолютный рекорд по экспорту меда

7 декабря, 13:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Главные покупатели продукта – страны Европы

По итогам 11 месяцев 2020 году Украина установила абсолютный рекорд по экспорту меда. За границу продали 69,84 тыс. тонн на 117,5 млн долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году – 67,8 тыс. тонн на 133,9 млн долларов.

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Об этом сообщила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.

Для сравнения: за весь 2019 год Украина экспортировала 49,74 тыс. тонн меда, за 2018-й – 41,74 тыс. тонн.

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По словам эксперта, высокий спрос на украинский мед наблюдается со стороны стран Европейского Союза. В ТОП-5 покупателей входят:

В тренде
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  1. Польша с долей 25%;
  2. Германия – 20%;
  3. Бельгия – 11%.

Одна из причин такой ситуации – неурожай меда в ЕС. По предварительным оценкам, он снизился на 40% из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что самый дорогой мед в мире продали за 2000 евро за килограмм. А о том, какой самый вкусный, новостям "Сегодня" рассказал коллекционер меда и вице-президент союза пасечников Украины Денис Солдатов:

Сюжет Анны Бровко и Игоря Лукашова Видео: Сегодня

Также узнавайте о том, как херсонский пасечник завоевал Европу фруктово-медовыми суфле с необычными вкусами.

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экспорт рекорд мед Украина ФАО

Источник: Сегодня

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