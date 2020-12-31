Украина перевыполнила план по налогам на 50 млрд гривен

Налоговая службы Украины в 2020 году перевыполнила годовой план почти на 50 млрд гривен, или на 11%. При плане по поступлениям в общий фонд госбюджета в 458 млрд гривен фактически собрали 507,5 млрд гривен. То есть перевыполнение составило 49,1 млрд гривен, а год к году – "плюс" 50,2 млрд гривен.

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Об этом сообщил глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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В частности, план по налогу на добавленную стоимость (НДС) составлял 77,6 млрд гривен, а фактические поступления оказались на уровне 117,7 млрд гривен. Перевыполнение плана по НДС составило 42,2 млрд гривен, или 51,8%.

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Гетманцев также поблагодарил налоговиков за работу.

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Напомним, ранее Гетманцев в интервью "Сегодня" рассказал о налоговых изменениях в 2021 году.

Также мы рассказывали, что украинцев заставляют платить за несуществующие ФОПы. Как списать налоговый долг, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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