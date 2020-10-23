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Украина переходит на зимнее время: когда перестанем крутить стрелки часов

23 октября, 15:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев следит за законодательными новациями в ЕС и будет гармонизировать законодательство Украины к европейскому

Если Евросоюз на законодательном уровне решит отменить перевод часов на летнее или зимнее время, украинскому Кабмину будет предложено внести такие же изменения в отечественное законодательство для гармонизации его с ЕС.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Каждая страна ЕС должна к апрелю 2021-го должна определиться, в каком времени она останется: в летнем или зимнем. А до этого на территории ЕС действует Директива 2000/84/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время.

В Украине действует похожее постановление Кабмина №509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины", которое также регулирует переход на зимнее и летнее время. Поэтому 25 октября в 4:00 по киевскому времени стрелки часов переводятся на один час назад.

В то же время Минэкономики отслеживает инициатив Еврокомиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС, чтобы гармонизации нашего законодательства в ЕС.

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Напомним, у Минэкономики нет экономического обоснования ежегодного перехода на летнее время и информации об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на данное время.

Также напомним, в марте 2019 года Европарламент 410 голосами против 192 проголосовал за отмену перевода часов на зимнее и летнее время с апреля 2021 года. Результаты голосований стали лишь поводом для начала дискуссий со странами-членами Евросоюза, каждой из которых еще необходимо занять позицию по данному вопросу.

Также сообщалось, что Украина будет переводить часы еще минимум до 2021 года .

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ЕС зимнее время перевод часов Минэкономики

Источник: Сегодня

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