Украина отстает от мира: минимальная зарплата слабо соотносится со средней

Министр Марченко заверил, что даже после повышения минималка не будет "критической" для бизнеса

Соотношение минимальной и средней заработной платы в Украине в 2021 году вырастет с нынешних 45% до 48%. При этом останется заметно меньше, чем "в других странах мира". Кроме того, минималка не достигнет уровня "критической зарплаты" для бизнеса.

Реклама

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью The Page.

В качестве примера он привел Польшу, где соотношение составляет 55%, и Турцию с 72%.

"В других странах мира этот показатель также более 50%. То есть здесь вопрос дискуссии, справедливого соотношения между минимальной заработной платой и средней заработной платой", - сказал Марченко.

Читайте также: В Женеве установили самую высокую минимальную зарплату в мире

Реклама

Министр добавил, что с 1 января минималка составит 6 000 гривен – то есть будет на уровне зарплаты для низкоквалифицированных профессий.

В тренде Ситуация с курсом доллара изменилась: прогноз на неделю

"6 тыс. гривен не является критической заработной платой, не является даже средней заработной платой. То, что вы называете налоговой нагрузкой на бизнес, я называю теневым уровнем экономики, с которой не уплачены налоги", – резюмировал Марченко.

Напомним, рост минималки в 2021 году будет стоить Украине десятки миллиардов гривен. Повышение пройдет в два этапа:

С 1 января 2021 – до 6 000 гривен. С 1 июля 2021 – до 6 500 гривен.

Сейчас минимальная зарплата в Украине установлена на уровне 5 000 гривен. Последнее повышение минималки произошло с 1 сентября.

При этом экономисты и предприниматели предупреждают о рисках повышения минимальной зарплаты в стране. Например, в Европейской бизнес ассоциации считают, что бизнесу, особенно небольшому, придется сложно. По мнению экспертов, ухудшатся условия деятельности для добросовестных плательщиков.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама