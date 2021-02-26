Украина отдает энергетикам России и Беларуси 20 тысяч гривен в минуту

Около 20 тыс. гривен каждую минуту Украина отдает российским и белорусским энергетикам за их свет. И это в то время, когда собственные электростанции тонут в миллиардных долгах, сообщают новости "Сегодня".

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Украина покупает электроэнергию у Беларуси с 3 января. А с 1 февраля в Украину начались поставки энергии еще и из России. За последние два месяца импортировали 511 млн кВт⋅ч, подсчитал энергетический эксперт Иван Плачков.

Одним из первых электричество за рубежом купила компания "Днепросталь – Энерго". Согласно данным с сайта "Укрэнерго", именно она выиграла аукцион и получила доступ к межгосударственным сечениям, что и позволило ей импортировать свет.

Видео: Сегодня

Компания "Днепросталь – Энерго" связана с предприятием "Интерпайп", говорит экономический эксперт Борис Кушнирук. Именно для этого трубного предприятия и началась закупка киловатт, отмечают специалисты.

"Насколько мне известно, "Интерпайп" – крупнейший покупатель российской электроэнергии. Это стратегическая ошибка, это угроза для государства Украина. Если ради выгоды нескольких финансово-промышленных групп мы готовы ставить под угрозу украинскую независимость, то это очень рискованно", – говорит политолог Кирилл Сазонов.

Так почему же свет покупают у врага? Эксперты говорят, что там дешевле. А производство на "Интерпайпе" накручивает немало киловатт. Но низкая цена не означает рыночная.

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Кроме того, компания добилась сниженного тарифа на передачу электричества. Компания считается "зеленой электрометаллургией" – выбрасывает в воздух мало углекислого газа.

"Разница в вопросах стоимости для зеленой металлургии в три раза меньше, чем для других потребителей. Эти льготы в итоге ложатся на погашение всеми другими предприятиями", – объясняет президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты Владимир Щелкунов.

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В Верховной Раде уверены, что импорт света из России и Беларуси нужно остановить. И без разницы, кто будет инициатором изменений в законах – Минэнерго, президент или сами народные избранники. Главное, чтобы на остановку энергетического наступления России нашлись голоса. На проволочки нет времени – на кону безопасность страны.

"Если мы продолжим импорт российской и белорусской электроэнергии, мы будем продолжим ставить на колени теплоэнергетику, атомную генерацию, угольную отрасль. У нас не будет возможности обеспечивать энергобаланс государства", – объясняет народная депутат Виктория Гриб.

Пока по украинским проводам будет течь импортный ток, мы будем отдавать деньги россиянам и белорусам. Им заплатили уже более 800 млн гривен. Тогда как наши энергетики ежедневно думают, где взять средства и как рассчитаться с долгами.

Также импорт электроэнергии из России и Беларуси угрожает интеграции украинской энергосистемы с ЕС.

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Напомним, в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С начала месяца поставки возросли более чем в 5 раз. Также с января Украина закупает электроэнергию на Белорусской АЭС режима Александра Лукашенко. С начала года импортировано 550 млн кВт·ч российской электроэнергии на сумму 850 млн грн.

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