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Украина не хочет "душить Беларусь санкциями" – МИД

24 декабря, 12:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Экономическая сфера важна и для Украины, и для Беларуси

Украинская сторона не призывает международных партнеров "душить Беларусь санкциями". А так как страна должна отталкиваться от собственных интересов, вводить украинские экономические санкции против Беларуси – тоже нецелесообразно.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Вопреки определенным заявлениям, которые звучали из Беларуси, я ни в каких разговорах не требую от партнеров душить Беларусь санкциями и уничтожать ее. Это противоречит самому духу отношений между украинским и белорусским народом. ... Экономика – это та сфера, которая важна как для народа Украины, так и Беларуси", – сказал Кулеба.

При этом Кулеба уточнил, ответственность должны нести чиновники, задействованные в репрессиях против белорусского народа.

Ранее глава МИД уже заявлял, что признает принципиальные политические разногласия Украины и Беларуси, но, несмотря на это, не видит необходимости в экономических санкциях.

Напомним, при этом Украина присоединилась к политическим санкциям Евросоюза. Ограничительные меры инициированы в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

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А после после того, как Украина присоединилась к европейским санкциям против Беларуси, Минск пригрозил ввести ответные меры против украинских чиновников. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обвинил Киев в непоследовательности и несамостоятельности.

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экономика Беларусь Украина санкции Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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