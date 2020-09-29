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Украина нарастила долларовый госдолг, но уменьшила гривневый

29 сентября, 13:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Задолженность в гривне удалось сократить за счет операций с ОВГЗ

В августе 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился на 0,72% в гривне – до 2,338 трлн грн, а в долларовом эквиваленте вырос на 0,06%, до 85,1 млрд долларов.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

Для сравнения, в июле гривневый долг увеличился на 3,79%, а долларовый – на 0,04%.

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В частности, в августе:

  • государственный долг сократился на 11,8 млрд гривен в основном за счет уменьшения долга по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
  • гарантированный государством долг уменьшился на 5,1 млрд гривен в основном за счет уменьшения задолженности перед МВФ.
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Как сообщалось, Министерство финансов Украины планирует сократить государственный долг на 3% в 2021 году. Глава Минфина Сергей Марченко уже признавал, что Украина берет кредиты, чтобы вернуть старые долги. При этом он заверял: новые кредиты берутся только в тех объемах, которые позволят рассчитаться с заемщиками:

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долги Минфин Украина госдолг задолженность ОВГЗ

Источник: Сегодня

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