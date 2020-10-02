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Украина запасает газ на зиму: сколько в хранилищах

2 октября, 09:47

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

За сутки в ПХГ закачали более 75 млн кубов голубого топлива

Объем топлива, которое хранится в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины, превысил 28 млрд кубометров. Так, к 30 сентября запасы газа выросли до 28,05 млрд кубометров. Это 90,6% от общей емкости хранилищ.

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Об этом свидетельствуют оперативные данные госкомпании "Оператор ГТС Украины", обнародованные 2 октября.

За последние отчетные сутки в хранилища поступило 75,76 млрд кубов голубого топлива. Отобрали из ПХГ всего 0,01 млн кубометров газа.

За день Украина получила 13,47 млн куб. м газа из Словакии, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

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Как известно, к началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила 21,76 млрд кубометров газа. Это было рекордным показателем за 10 лет. Уже очевидно, что в отопительном сезоне 2020-2021 гг. этот рекорд будет побит.

Закачку запасов газа на зиму в 2020 году Украина начала 11 марта. При этом в Кабмине еще в конце июля сообщали, что Украина полностью готова к отопительному сезону 2020-2021 гг.

К слову, с 1 августа 2020 года цена газа для населения зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Подробнее о том, как работает новая система расчета тарифов, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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газ отопительный сезон Украина ПХГ хранилища запасы газа Оператор ГТС

Источник: Сегодня

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