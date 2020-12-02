Украина на день стала нетто-экспортером газа

За границу вывезли больше топлива, чем ввезли в стране, но это разный газ

Украина по итогам дня 1 декабря стала нетто-экспортером природного газа – в страну ввезли 4,57 млн куб. м, а вывезли из страны – 5,4 млн кубометров газа. Пока это просто нормальная рыночная динамика, но она свидетельствует о том, что у Украины есть все шансы стать газовым хабом.

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Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Газ в Украину 1 декабря поступал из:

Венгрии – 3,28 млрд куб. м;

Словакии – 1,29 млн куб. м.

⇔ Украина впервые провела реэкспорт газа в октябре 2020 года.

До этого были только транзит и импорт. ⇔

Газ вывозился в:

Венгрию – 3,8 млн куб. м;

Польшу – 1,6 млн куб. м.

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"Это разные газы, для разных целей и различных собственников... Трейдеры отслеживают динамику на смежных рынках и транспортируют газ туда, где газ в данный момент дороже. Это нормальное рыночное поведение, которое позволяет сформировать справедливую цену на газ не только в Украине, но и в соседних странах. Постепенно движемся к созданию регионального восточноевропейского газового хаба", - объяснил Макогон.

Сайт "Сегодня" писал, что сезон закачки газа в украинские подземные хранилища оказался рекордным: на 20 октября было накоплено в ПХГ 28,3 млрд куб. м газа. Это максимальный объем за последние 10 лет и на 30% больше, чем в прошлом году.

18,3 млрд куб. м этого газа принадлежит украинским компаниям, что точно позволяет пройти отопительный сезон: за последние пять лет из ПХГ отбирали за зиму не более 12,5 млрд куб. м.

Также напомним, что с 1 августа 2020 года цена газа для населения зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Это означает, что стоимость газа в платежках стала меняться каждый месяц. При этом внутри страны заработал открытый рынок газа. Потребители могут самостоятельно выбирать поставщиков голубого топлива, ориентируясь на их тарифы и пакеты услуг.

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