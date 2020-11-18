Украина может избежать "экономического апокалипсиса": в Офисе президента озвучили выход

У Украины еще есть время "избежать экономического, социального и политического апокалипсиса". Но для этого нужно срочно перераспределить бюджетные средства, в том числе из Фонда борьбы с коронавирусом.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Уманский, который решил подать в отставку. Его цитирует УНИАН.

"Еще есть время избежать экономического, и, как следствие, социального и политического апокалипсиса. Это время еще есть, есть 26 млрд грн неиспользованных средств "ковидного фонда". Их нужно немедленно направить на финансирование медицинской инфраструктуры, обеспечение зарплаты работникам, средств защиты, оборудование, тесты", – сказал Уманский.

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По его словам, за 10 месяцев из Фонда борьбы с коронавирусом потрачено 40 млрд грн, но преимущественно не на меры борьбы с COVID-19, а на другие приоритеты.

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Напомним, ранее в "Укравтодоре" объяснили, что Фонд борьбы с COVID-19 получил свое название случайно, что стало "коммуникационным промахом". Изначально это был отдельный фонд – на строительство дорог. И именно поэтому половина "коронавирусного" фонда и ушла на дороги. Также средства фонда тратили на соцпомощь.

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