Украина месяц торговала в минус: ТОП-10 наших крупнейших партнеров

Китай, Польша и Турция являются лидерами по экспорту, КНР, ФРГ и РФ – по импорту

В январе-феврале 2021 года Украина продала за рубеж товаров и сырья на 256,5 млн долларов меньше, нежели импортировала. В абсолютных цифрах это 8474,8 млн долларов против 8731,3 млн.

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Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики о "Географической структуре внешней торговли Украины в январе-феврале 2021 года".

Внешнеторговыми партнерами Украины были более 140 государств мира. В их числе оказались даже такие экзотические страны, как Того, Малави, Джибути, Реюньон и Фарерские острова.

Сайт "Сегодня" выделил две десятки стран, с которыми Украина торговала лучше всего.

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ТОП-10 стран-экспортеров (в млн долларов)

Китай 1092,8 (-308,6)

Польша 647,6 (+61,7)

Турция 552,0 (+191,8)

Германия 445,8 (-311,9)

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Италия 383,8 (+105,2)

Российская Федерация 379,3 (-351,6)

Индия 369,2 (+238,5)

Египет 293,6 (+271,0)

Испания 280,6 (+150,1)

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Нидерланды 236,5 (+118,7)

Совсем немного не хватило соседям Украины, чтобы войти в десятку лучших по экспорту. Так, за первые два месяца года Венгрия купила у нас товаров и сырья на 220,7 млн долларов, Чехия – 195,3 (+42,7), Румыния – 192,3 (+77,2) и Беларусь – 190,0 (-310,7)

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ТОП-10 стран-импортеров (в млн долларов)

Китай 1401,4 (-308,6)

Германия 757,7 (-311,9)

Российская Федерация 730,8 (-351,6)

Польша 585,9 (+61,7)

США 522,8 (-346,1)

Беларусь 500,7 (-310,7)

Турция 360,2 (+191,8)

Италия 278,6 (+105,2)

Швейцария 263,3 (-244,7)

Франция 244,4 (-118,8)

И лишь чуть-чуть не хватило Венгрии, чтобы замкнуть ТОП-10 импортеров с показателем в 232,5 млн долларов (-11,8).

Сайт "Сегодня" сообщал, что в январе 2021 сальдо Украины было положительным: 3927,5 млн долларов экспорта против 3902 млн импорта. "Плюс" составил 25,6 млн долларов.

Также говорилось, что Украина за январь-февраль 2021-го увеличила внешний товарооборот до 17,57 млрд долларов. Это на 4,44% больше, чем было в те же месяцы 2020 года.

При этом Украина собирается пересмотреть условия в Соглашении об ассоциации с ЕС, чтобы активизировать торговлю с западными партнерами. К слову, в декабре 2019 года уже произошло небольшое расширение торговой части Соглашения – были увеличены квоты на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.

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