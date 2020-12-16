Украина и Великобритания готовы к свободной торговле: названа дата

Украина и Великобритания могут начать свободную торговлю с 1 января 2021 года. Соглашение предусматривает отмену пошлин на промышленную продукцию за исключением удобрений, электроники и автомобилей. Последние будут облагаться пошлинами в 1-2% в течение двух лет. А с 2023 года пошлин на промышленную продукцию не будет вообще.

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Об этом сообщил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Это стало возможным после ратификации соответствующего соглашения в Украине.

"Британский парламент тоже уже завершил свою процедуру. Так что мы работаем на всех парах, чтобы соглашение заработало с 1 января", – написал Качка в Facebook.

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Все аграрные товары, которые не подлежат тарифным квотам, освобождены от пошлин.

По его словам, выход Британии из ЕС позволит к тому же более гибко отнестись к антидемпинговым и защитным мерам, применяемым к Украине сейчас. Это касается металлургической продукции – горячекатаного проката, листового проката и прутков.

Напомним, Напомним, 6 декабря возобновился решающий этап переговоров с целью заключения торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом, которое должно действовать после завершения переходного периода Brexit.

И недавно в переговорах о торговом соглашении между Великобританией и Европейским Союзом произошел прорыв, поскольку стороны согласовали квоты на рыбную ловлю в британских водах.

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