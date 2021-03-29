Украина и Польша придумали, как противостоять российскому "Северному потоку – 2"

Российский трубопровод "Северный поток – 2", по которому газ из РФ пойдет в Германию по дну Балтийского моря, представляет угрозу для Украины и Польши, поэтому Киев и Варшава должны совместно бороться с этим вызовом.

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Об этом сообщает ООО "Оператор ГТС Украины".

26 марта возобновились заседания украинского-польской рабочей группа по вопросам энергетики с участием замминистра климата и окружающей среды Польши Адама Гибуорджа-Четвертинского, директоров Оператора ГТС Украины, представителей Минэнерго Украины и польских учреждений и организаций.

Директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова заявила:

"Общая позиция Украины и Польши в противостоянии этому проекту является критически необходимой. Но лучшим методом борьбы против "Северного потока – 2" для Украины и Польши является развитие нашего сотрудничества и объединения потенциалов украинского и польского рынков газа".

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По мнению представителей ОГТСУ, для углубления взаимовыгодного сотрудничества польского и украинского рынка газа участники заседания необходимо:

В тренде Доллар застыл на месте: официальный курс валют

создать гарантированные мощности в направлении из Польши в Украину;

упростить лицензионные требования Польши к украинским трейдерам;

ввести отдельный режим (выгодные тарифы и упрощенные требования к украинским трейдерам) для упрощенного транзита газа с LNG-терминала до украинско-польской границы;

ввести дисконт на транспортировку газа для его дальнейшего хранения в украинских ПХГ;

распределение мощностей на совместном аукционе польского и украинского операторов.

К тому же доступ Украины к LNG-терминалу в польском Свиноуйсьце создает значительный потенциал интеграции украинского и польского рынков природного газа.

А консолидированные действия обеих сторон смогут минимизировать риски, которые стоят перед нашими странами и способствовать энергетической безопасности и экономическому развитию государств, считают в ОГТСУ.

Напомним, ранее Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока – 2".

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Также говорилось, что больше года Украина качает газ из Польши, и объяснялось, сколько топлива мы сможем принять.

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