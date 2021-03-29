Українська
$ 27,97
32,95
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украина и Польша придумали, как противостоять российскому "Северному потоку – 2"

29 марта, 19:11

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев и Варшава должны усиливать взаимовыгодное сотрудничество, говорят ОГТСУ

Российский трубопровод "Северный поток – 2", по которому газ из РФ пойдет в Германию по дну Балтийского моря, представляет угрозу для Украины и Польши, поэтому Киев и Варшава должны совместно бороться с этим вызовом.

Реклама

Об этом сообщает ООО "Оператор ГТС Украины".

26 марта возобновились заседания украинского-польской рабочей группа по вопросам энергетики с участием замминистра климата и окружающей среды Польши Адама Гибуорджа-Четвертинского, директоров Оператора ГТС Украины, представителей Минэнерго Украины и польских учреждений и организаций.

Директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова заявила:

"Общая позиция Украины и Польши в противостоянии этому проекту является критически необходимой. Но лучшим методом борьбы против "Северного потока – 2" для Украины и Польши является развитие нашего сотрудничества и объединения потенциалов украинского и польского рынков газа".

Реклама

По мнению представителей ОГТСУ, для углубления взаимовыгодного сотрудничества польского и украинского рынка газа участники заседания необходимо:

В тренде
Доллар застыл на месте: официальный курс валют
  • создать гарантированные мощности в направлении из Польши в Украину;
  • упростить лицензионные требования Польши к украинским трейдерам;
  • ввести отдельный режим (выгодные тарифы и упрощенные требования к украинским трейдерам) для упрощенного транзита газа с LNG-терминала до украинско-польской границы;
  • ввести дисконт на транспортировку газа для его дальнейшего хранения в украинских ПХГ;
  • распределение мощностей на совместном аукционе польского и украинского операторов.

К тому же доступ Украины к LNG-терминалу в польском Свиноуйсьце создает значительный потенциал интеграции украинского и польского рынков природного газа.

UA-PL-presentation-2

А консолидированные действия обеих сторон смогут минимизировать риски, которые стоят перед нашими странами и способствовать энергетической безопасности и экономическому развитию государств, считают в ОГТСУ.

Напомним, ранее Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока – 2".

Реклама

Также говорилось, что больше года Украина качает газ из Польши, и объяснялось, сколько топлива мы сможем принять.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Польша Украина LNG-терминал Nord Stream 2 Северный поток 2 Оператор ГТС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банк
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банкЭкономика
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензин
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензинЭкономика
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?Экономика
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожание
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожаниеЭкономика
Доллар резко подорожал – значит ли это, что стабильность закончилась
Доллар резко подорожал – значит ли это, что стабильность закончиласьЭкономика
Программа
Программа "доступное жилье" не работает? Почему банки завышают процент госипотекиНедвижимость

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять