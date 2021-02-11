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Украина и МВФ обсуждают 4 главных вопроса – Марченко

11 февраля, 10:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр уверяет, что переговоры проходят спокойно

Переговоры Украины с Международным валютным фондом (МВФ) проходят в спокойном режиме. Обсуждаются такие вопросы:

  • регулирование рынка газа (новый);
  • бюджетные параметры на 2022 год (новый);
  • антикоррупционная структура (старый);
  • судебная реформа (старый).
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Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству УНИАН.

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Министр уточнил, что остаются невыполненными структурные маяки прошлого года, касающиеся закона о банках и банковской деятельности.

Он напомнил, что Украина должна была получить второй транш еще в августе 2020 года. Но его отсутствие не повлияет на способность страны расплачиваться с долгами.

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"Программа stand-by рассчитала на 18 месяцев и заканчивается в декабре этого года. Поэтому мы планируем получить средства от МВФ в рамках текущей программы до конца года", – сказал Марченко.

Как известно, МВФ 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. В начале 2021 года продолжается работа над пересмотром программы, по итогам которой будет приниматься решение о судьбе второго транша.

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Ранее председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко отмечал, что в 2021 году Украина ждет от МВФ три транша на общую сумму 2,2 млрд долларов.

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переговоры транш stand-by МВФ Сергей Марченко
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