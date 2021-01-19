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Украина хочет изменить формат работы с МВФ – Минфин

19 января, 13:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Поступление денег фонда напрямую в бюджет планируют прекратить

В Министерстве финансов хотели бы изменить формат сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Сейчас МВФ предоставляет средства непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Но Минфин полагает, что лучший вариант – это выделение средств в резервы Нацбанка или предоставление гарантий так, чтобы деньги были доступны только в случае чрезвычайной ситуации.

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Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Der Standard.

Марченко объяснил, что по плану Минфина, прямое финансирование госбюджета со стороны МВФ прекратится до 2023 года, чтобы Украина могла занимать деньги на рыночных условиях и постепенно становиться независимой от заимствований.

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"МВФ важен как институциональный кредитор, а не через суммы денег, которые он предоставляет. Большую часть денег мы заняли на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы", – добавил министр.

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Как известно, МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. Размеры второго и третьего транша – по 700 млн долл.

Предоставление Украине следующих траншей пока задерживается. Решение о втором транше будет приниматься по итогам работы миссии МВФ в Украине.

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