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Украина готовит санкции против российского онлайн-магазина Wildberries

23 сентября, 15:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Скандальный выход ритейлера на украинский рынок обеспокоил Кабмин

Украинское правительство займется разработкой санкций против российских цифровых сервисов, в том числе интернет-магазина Wildberries и онлайн-кинотеатра Ivi. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на заседании Кабинета министров.

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение Кабмину – рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов, типа сервисов Ivi.ru и Wildberries", – заявил Ткаченко.

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Напомним, Wildberries уже возмутил украинцев своим ассортиментом. В частности, магазин на своем сайте предлагает приобрести разнообразные товары с президентом страны-оккупанта Владимиром Путиным, а также запрещенной в Украине символикой.

Как известно, помимо Украины, Wildberries работает еще в семи странах, – России, Польше, Словакии, Беларуси, Казахстане, Армении и Кыргызстане.

Ранее также сообщалось, что Европейский Союз на полгода продлил санкции против России, которые были введены за аннексию украинского Крыма. США продлили свои санкции против РФ на год:

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санкции онлайн-кинотеатр Кабинет министров Александр Ткаченко Wildberries

Источник: Сегодня

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