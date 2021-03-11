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Украина дотирует российский бюджет, покупая ток с Белорусской АЭС, – член совета белорусской оппозиции

11 марта, 14:20

Ирина Ненько Ирина Ненько

Атомная электростанция была построена за кредиты, полученные Лукашенко, и за них нужно рассчитываться, говорит Губаревич

Импортируя электрическую энергию с Белоруской АЭС, Украина помогает режиму Лукашенко расплачиваться по долгам перед Российской Федерацией. Об этом заявил член координационного совета белорусской оппозиции, лидер движения "За Свободу" Юрий Губаревич.

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"Украина таким образом еще и дотирует российский бюджет. Как известно, атомная электростанция была построена за кредиты, полученные Лукашенко. И за эти кредиты нужно рассчитываться. И так как клиент неплатежеспособен, то, продавая электроэнергию в Украину, он будет иметь возможность переводить расчеты по долгам перед Кремлем", – сообщил оппозиционер в эфире телеканала "Украина24".

Он подчеркнул, что Белорусская АЭС, которую Украина решила финансово поддерживать, была построена с рядом ошибок и нарушений.

"Вплоть до того, чтобы пришлось менять корпус реактора перед установкой. Так и в процессе эксплуатации постоянно возникают какие-то внештатные ситуации. И это такая мина замедленного действия. Ведь ваша страна и наша страна прекрасно знают о наследии Чернобыля и не хотелось, чтобы эта ситуация повторилась в современности", - добавил Губаревич.

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Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца расходы на импорт достигли 900 млн грн.

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Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго".

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Беларусь АЭС импорт оппозиционер
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