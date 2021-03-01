Украина должна ввести санкции против всех импортеров российского тока, в том числе против "Интерпайп", – нардеп

Под санкции Совета нацбезопасности и обороны должны попасть все импортеры электроэнергии из России и Беларуси, в том числе трубно-колесная компания "Интерпайп". Об этом сообщила народный депутат ("Слуга народа") Людмила Буймистер, пишет "Politeka".

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"Среди импортеров российского тока есть, к сожалению, и крупные промышленные компании, как пример – "Интерпайп". Подчеркиваю, что СНБО должен запретить импорт тока из России и в случае крайней необходимости ввести санкции против компаний, которые закупают ток в "Интер РАО" и "Белэнерго", – сообщила нардеп на своей странице в Facebook.

Она отметила, что планирует направить в СНБО полный перечень импортеров российского тока с указанием суммы средств, перечисленных ими компаниям "Интер РАО" и "Белэнерго".

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"За первые 2 месяца 2021 Украина заплатила России и Беларуси 871 млн гривен за импорт электроэнергии. В начале марта объем поставок уменьшился, однако мы и в дальнейшем продолжаем финансировать страну-агрессора", - добавила нардеп.

Напомним, Украина с 2021 г. возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт·часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука, импорт также осуществляют компании "ГДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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