Українська
$ 28,27
33,41
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украина должна перейти к мультимодальным перевозкам, если не хочет терять миллиарды евро ежегодно, – нардеп

23 октября, 14:47

Инна Бабур Инна Бабур

Для введения мультимодальных перевозок нужно принять соответствующий закон

Украина должна перейти к мультимодальным перевозкам, чтобы не потерять статус страны-транзитера и миллиарды евро ежегодно.

Реклама

Об этом написал народный депутат Украины Александр Скичко в колонке для "Интерфакс-Украина". Нардеп напомнил, что в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина взяла на себя ряд обязательств по гармонизации отечественного законодательства с законодательством ЕС в сфере транспорта и перехода к мультимодальным перевозкам. Однако до сих пор на законодательном уровне это не решено.

"Что такое "мультимодальные перевозки" и почему они так важны для Украины? В соответствии с Директивой 92/106 / ЕЕС от 7 декабря 1992 об установлении общих правил для отдельных видов комбинированных перевозок грузов между государствами-членами, положения которой должны быть внедрены до 2022 года, мультимодальные перевозки – это перевозки грузов двумя или более видами транспорта на основании одного договора смешанной перевозки, а не многих, как в Украине происходит сейчас", – объяснил Скичко.

По его словам, если Украина не введет мультимодальные перевозки, для чего нужно принять соответствующий закон, это может привести к уменьшению объемов транзитных перевозок нашей страной.

В тренде
Курс доллара в Украине топчется на месте, а евро подешевел

"Если мы выпадаем по соблюдению принципов данной политики, то следствием этого может стать стремительное уменьшение объемов транзитных перевозок Украины, потому что нам, скорее всего, после 2022 просто сократят объемы выданных разрешений на работу в ЕС украинских транспортных компаний. Последние три года это и так постепенно происходит", – объяснил Скичко.

Реклама

Кроме того, он отметил, что Соглашением об ассоциации предусмотрена масштабная интеграция Украины во внутренний рынок ЕС на основе законодательного сближения в четырех секторах услуг – это финансовые услуги, телекоммуникационные услуги, почтовые и курьерские услуги, услуги по международным морским перевозкам. Без гармонизации законодательства, наша страна не получит доступа к этому рынку.

"Если этого не сделать, то возможности работы отечественных транспортных операторов на рынке ЕС будут существенно сужены, а украинская экономика будет терять миллиарды евро ежегодно", – подчеркнул Скичко.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транзит перевозки Соглашение об ассоциации с ЕС Александр Скичко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборами
Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборамиФинансы
У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зона
У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зонаЭкономика
Медикам в Украине повысят зарплаты: Зеленский озвучил суммы
Медикам в Украине повысят зарплаты: Зеленский озвучил суммыЭкономика
МВФ назвал условия выделения нового транша Украине
МВФ назвал условия выделения нового транша УкраинеЭкономика
Мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. Как работает схема?
Мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. Как работает схема?Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять