Украина должна отсоединиться от энергосистем России и Беларуси, – Кулеба

В 2023 году Украина должна присоединиться к сети стран Европейского Союза

Украина должна отсоединиться от общей энергетической системы с Российской Федерацией и Беларусью и в 2023 году присоединиться к сети стран Европейского Союза.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Цель Украины – это в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии Европейского Союза. Это должно означать, что мы должны отрезаться от Беларуси и от белорусской системы, от российской системы и полностью интегрироваться в ЕС. Для меня, как для министра иностранных дел, это фундаментально важно", – отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что стратегия отделения от России и Беларуси остается неизменной.

"Мы наконец отрежемся от энергосистем Беларуси и Российской Федерации", - подытожил Кулеба.

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Напомним, с января 2021 Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. С начала года Украина закупила около 100 млн кВт·часов на сумму более 150 млн грн.

23 января импорт достиг рекорда – почти 10 млн кВт·час в сутки, что соответствует работе одного энергоблока Ровенской АЭС.

В прошлый раз импорт тока из Беларуси и России, который осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, привел к крупнейшему в истории независимости кризису на энергорынке.

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