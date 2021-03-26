Украина должна остановить импорт тока из России и Беларуси, чтобы не потерять энергонезависимость, – нардеп

В Украине достаточно собственных генерирующих мощностей, которые позволяют экспортировать ток, а не закупать его, заявил Устенко

Импорт электроэнергии ослабляет промышленность и делает Украину зависимой от воли политического руководства России. Об этом заявил народный депутат от "слуг народа" Алексей Устенко, пишет "Politeka".

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"Моя позиция, как народного депутата, что это недопустимо. Невозможно закупать электроэнергию у страны-агрессора. Потому что фактически, если даже мы где-то ее получаем дешевле или на каких-то лучших условиях, то мы подсадим нашу промышленность на иглу той зависимости, которая затем будет от РФ", – заявил нардеп в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в Украине достаточно собственных генерирующих мощностей, которые позволяют экспортировать ток, а не закупать его в России и Беларуси.

"Мы должны запретить любой импорт электроэнергии. У нас достаточно количества и атомных блоков, у нас достаточно генерирующих возможностей", – подчеркнул нардеп.

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обращение депутата Бондаря поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

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Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт·часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго".

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