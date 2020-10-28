Украина быстро сближает позиции с МВФ – Шмыгаль

Премьер сообщил о продуктивной встрече с представителями Фонда

Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ) и мы быстро сближаем с ним позиции.

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Об этом заявил после встречи с представителями МВФ премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Быстро сближаем позиции с МВФ. Провели только что продуктивную встречу с нашими международными партнерами из Фонда. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств", – написал премьер.

Он также выразил благодарность главе Европейского департамента МВФ Альфреду Каммеру за возможность диалога.

"Крепкие партнерские отношения с МВФ – это залог долгосрочной стабильности Украины", – отметил Шмыгаль.

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Напомним, ранее МВФ рекомендовал Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физлиц только до 300 тысяч гривен, а не в три раза – до 600 тысяч гривен, как предлагали украинские власти.

Мы также писали, что МВФ назвал условия выделения Международным валютным фондом Украине следующих траншей по программе stand-by, среди которых: имплементация реформ, выполнение обязательств и других целей, предусмотренных Меморандумом по этой программе.

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